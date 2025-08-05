SON DAKİKA | Gözler YAŞ’tan çıkacak kararlarda! Masada 3 önemli başlık var

Son dakika haberi: General ve amiralliğe yükselecek personel ile terfi sırası gelen general ve amirallerin dosyalarının karara bağlanacağı YAŞ toplantısında, yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek general ve amirallerle, görev süreleri uzatılacakların durumları masaya yatırılacak.