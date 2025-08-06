AK Parti, 81 ilde sahaya iniyor: ’Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ başlıyor!

'973 İLÇEDE PROGRAMLARIMIZI İCRA EDECEĞİZ'

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise uyguladıkları politikalar ve Türkiye'ye kazandırdıkları eserlerin sahada doğrudan anlatılmasına ayrı bir siyasi önem verdiklerini kaydederek, "Doğrudan temasın ve gönül bağı kurma inancımızın bir gereği olarak bu yaz ayları boyunca, ağustos ve eylül ayları itibarıyla da 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu milletimizle daha da paylaşacağımız, sahada anlatacağımız bir program serisi başlatıyoruz. 81 ilimizde 973 ilçemizin tamamında bu programlarımızı icra edeceğiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi genel başkan yardımcılarımızın ve bakanlarımızın başkanlığında heyetler illerimize gidecekler. İl merkezlerinde aynı burada bugün yaptığımız gibi bir basın toplantısında, hem ülke gündemine dair gelişmeleri basınımızla değerlendirme imkanı olacak hem gittiğimiz şehre dair konuları konuşma, değerlendirme imkanımız olacak. Eylül ayının sonunda bu programların tamamını bitirdikten itibaren, İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye'deki bu buluşma serimizin tamamının bir kapanış programında bir araya geleceğiz" dedi.

'ŞEHİT AİLELERİMİZİ ZİYARET EDECEĞİZ'

Büyükgümüş, "Program çerçevesinde özel olarak arkadaşlarımızın yürüteceği bazı faaliyetler de olacak. Örneğin bu hafta itibarıyla biz 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na başlıyoruz. Bu toplantı serimize başlamamızla birlikte kadın kolları teşkilatlarımız da yoğun bir şekilde ev ziyaretlerine başlayacaklar. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi, kadın kollarımız bir ziyaret programıyla onların evlerine gidecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir mektubunu, hem şehit ailelerimize hem gazilerimize bizzat ulaştıracaklar. Ve bizim burada 'Terörsüz Türkiye' diyerek başlattığımız sürecin tüm gereklerini öncelikle gazilerimizden, şehit ailelerimizden başlayarak kapsamlı bir şekilde anlatma imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubuna ilişkin, "Onlara da biz, bu manada saygılarımızı ifade etmiş olacağız. 'Terörsüz Türkiye' sürecimizin nasıl başladığını, neleri hedeflediğini, hangi şekilde ilerlediğini bir ayrıntılı bir şekilde ifade etmiş olacağız. Mektubumuzun da ana hatlarını hem bu kahramanlığın saygıyla bir kez daha yad edilmesi hem bu gösterilen fedakarlığın milletimizin varlığı bakımından ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ifade edildiği ve onlardan aldığımız fikirle, onlardan aldığımız istikametle yolumuza devam ettiğimizin bir kez daha vurgulanması şeklinde olacak" dedi.