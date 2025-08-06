Arkeolojinin zirvesi Beştepe’de: Anadolu’nun 12 bin yıllık hafızası milletin evinde sergileniyor

"Geçmişin İzlerini Görünür Kılmanın Gururunu Yaşıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada, yalnızca geçmişin izlerini görünür kılmakla kalmıyor; aynı zamanda bu toprakların kadim kültürel mirasını, milletimizin hafızasını, kimliğini ve ortak geleceğini koruma sorumluluğunu hep birlikte üstlenmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Geleceğe Miras Projesi'nin kültürel miras alanında kapsamı, sürekliliği ve etkisi bakımından eşsiz bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, sergi ve sempozyumun Türkiye'nin uluslararası akademik ve diplomatik itibarı açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Anadolu: Medeniyetin Şekillendiği Eşsiz Coğrafya

Bakan Ersoy, Anadolu'nun 12 bin yıl öncesinden Osmanlı'ya uzanan sayısız hikâyeye ev sahipliği yaptığını belirterek "Kazdığınız her katman, yalnızca bir devri ya da günlük yaşantısını değil; kimi zaman bir düşüncenin doğuşunu, kimi zaman da bir devrin dönüşümünü anlatıyor." ifadelerini kullandı. 2023'te başlatılan "Geleceğe Miras" programıyla kültürel miras yönetiminin kısa vadeli kazı sezonlarının sınırlarından çıkarıldığını ve sürdürülebilirlik ilkesini merkeze alan yeni bir döneme girildiğini kaydetti.

Kazılarda Süreklilik ve Bilimsel Planlama

Bakan Ersoy, yeni modelle kazı sürelerinin uzatıldığını, alanların genişletildiğini ve ödeneklerin artırıldığını belirtti. Ersoy, restorasyon ve koruma süreçlerinin uzun vadeli hedeflere dayalı çok katmanlı yaklaşımlarla yürütüldüğünü ifade etti. Geleceğe Miras kapsamında bugün 251 ayrı arkeolojik alanda kazı, restorasyon ve çevre düzenleme faaliyetleri yürütüldüğünü anlatan Ersoy, Türkiye'nin yıllık 800 arkeolojik kazı ile dünyada ilk sırada yer aldığını; su altı arkeolojisinde ise açık ara önde bulunduğunu söyledi.

Kültür Varlıklarının Halkla Buluşması

Amaçlarının eserleri yalnızca korumak değil, halkla buluşturmak olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, ören yerlerinin modern anlayışla düzenlendiğini ve müzecilikte yeni bir bakış açısıyla hizmet verildiğini anlattı. Ersoy, gece müzeciliği uygulamasıyla, kültürel mirasın ay ışığı ve özel aydınlatmalar eşliğinde ziyaret edilebildiğini ifade etti.

Uluslararası Tanıtım ve Eser İadeleri

Roma Kolezyumu'nda düzenlenen Göbeklitepe sergisini de hatırlatan Ersoy, 6 milyondan fazla ziyaretçi çektiğini vurgulayarak Berlin'den Tokyo'ya, Seul'den Şarika'ya pek çok merkezde Anadolu'nun medeniyet mirasının sergilendiğini söyledi. Son yıllarda eser kaçakçılığıyla mücadelede önemli başarılar elde edildiğini belirten Bakan, 2018-2025 arasında 8 bin 976 eserin Türkiye'ye iade edildiğini, bunlar arasında Burdur Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla çıkarılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius heykelinin de bulunduğunu vurguladı.

Sergide İlk Kez Gün Yüzüne Çıkacak Eserler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılan sergide yer alan eserlerin yüzde 80'inin ilk kez sergileneceğini ifade eden Ersoy, "Karahantepe'de bulunan 12 bin yıllık tabak, Hatay'daki 3 bin 500 yıllık kil tablet ve Antalya açıklarındaki 1.000 yıllık parfüm şişesi seti gibi dünya arkeoloji literatürüne yön verecek buluntular ziyaretçilerle buluşacak." dedi. Bakan Ersoy, Japon arkeolog Doktor Omura'yı da saygıyla anarak konuşmasını tamamladı.

"Kültürel Miras Odaklı Turizm Modeli"

Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ise konuşmasında, 2022'de Side'de başlayan süreçten itibaren kültürel miras odaklı bir turizm modeli hedeflediklerini belirtti. Alanyalı, kentte başlatılan kazı, belgeleme, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının bütüncül bir miras yönetimi yaklaşımıyla ele alındığını vurguladı. Geleceğe Miras Projesi'nin yıl boyunca kesintisiz kazı imkânı sağladığını dile getiren Alanyalı, uzman istihdamını artırdığını ve turizmi sürdürülebilir hale getirdiğini anlattı. Gece müzeciliği uygulamasının ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunduğunu ifade eden Alanyalı, projenin bilimsel ve ekonomik katkısına vurgu yaptı. Bu vizyonun hayata geçirilmesi sürecindeki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve tüm paydaş kurumlara teşekkür eden Alanyalı şunları söyledi:

"İnanıyorum ki, Geleceğe Miras Projesi, ülkemizin kültürel varlıklarını yalnızca korumakla kalmayacak; onları toplumsal faydaya dönüştüren sürdürülebilir bir kalkınma modeli olarak da örnek teşkil edecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan, açılış öncesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile birlikte sergiyi gezdi. Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Salonu'nda yaklaşık 6 ay süreyle ziyaretçilerini ağırlayacak.