Başkan Erdoğan Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu’nda konuşuyor

Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenleniyor. Başkan Erdoğan sempozyumda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoşgeldiniz. Sempozyum kapsamında sunulacak tebliğlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Programa katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum.

Kültür mirasımızı koruyacağız.

Bu toprakların her bir katmanı, bu katmanlardan çıkarılan her bir eser tarihin en kadim sayfalarına götürür. İnsanlığın ortak hafızası Anadolu'da şekillenmiştir. Türk-İslam medeniyetinin en nadide eserlerle süslediğimiz Anadolu bir açık hava müzesidir.

Milletçe biz bin yıldır buradayız. Kıyamete kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla milli kültürümüzün istikametini de burada aramak zorundayız.

Arkeoloji alanında da çok köklü bir mirasın sahibiyiz. Bu hazineyi ortaya çıkarmak ve yeni nesillere en iyi şekilde bırakmak son derece önemlidir.

Arkeoloji sahasındaki çalışmalarımız cumhuriyetin ilk döneminde atılan adımlarla ivme kazanmıştır. Bu alandaki bayrak yarışını şu anda biz yürütüyoruz. Sizlerle birlikte tüm gücümüzle gayret sarf ediyoruz.

Bugün yıllık 800'e yaklaşan saha çalışmamızla bu alandaki etkinliğimizi çok önemli bir seviyeye ulaştırdık. Arkeolojide bu destasını yazmanın ötesinde insanlık tarihine eşsiz katkılar yapıyoruz.