İstanbul’da önemli çalıştay... ‘Önyargı ve kadın’

KADIN ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSS) işbirliğinde düzenlenen "Bias and Women" (Önyargı ve Kadın) çalıştayı İstanbul'da başladı.

UYGULANABİLİR ÖNERİLER

Çalıştaya, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği Başkanı Dr. Anas Al-Shaikh-Ali, Filistinli avukat Lamis J. Deek ve Bosnalı sivil toplum lideri Sehija Dedovi ile alanında öncü akademisyenler, diplomat ve uzmanlar katıldı. İki günlük çalıştayın ilk gününde KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Müslüman kadınlar, hâlâ kimi zaman 'eksik', kimi zaman 'aşırı görünür', kimi zamansa 'homojen' temsillerle anılıyor" diye başladığı açılış konuşmasında, şunları kaydetti: "Özne oluşları, çoklu kimlikleri ve entelektüel katkıları büyük ölçüde görmezden geliniyor.

KADEM olarak bu görünmezliği sorunsallaştırıyoruz. Amacımız, teorik yaklaşımları pratikle buluşturarak sahada karşılığı olan, uygulanabilir ve sürdürülebilir öneriler geliştirebilmek." KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Canan Sarı ise "Müslüman kadınların, çok katmanlı önyargı sistemleri içerisinde nasıl konumlandığını; hukukta, medyada, kültürel temsilde, akademik üretimde ve karar alma mekanizmalarında nasıl ayrımcılığa uğradığını tartışıyoruz. Her bir oturumda zihnimizde hem yeni kapılar aralanıyor hem de cevap vermemiz gereken yeni sorular oluşuyor. İki gün sürecek bu derinlikli tartışmaların, kadın alanındaki akademik literatüre ve düşünsel çeşitliliğe katkı vereceğine inanıyorum" diye konuştu.