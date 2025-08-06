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Giriş Tarihi: 6.8.2025 17:40 Son Güncelleme: 6.8.2025 17:52

İtalya’da güvenlik zirvesi: Bakan Yerlikaya ve İtalyan Mevkidaşı Roma’da bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile Roma’da bir araya geldi. Görüşmede, terör örgütleriyle mücadeleden sınır aşan organize suç örgütlerine ve göçmen kaçakçılığına kadar birçok güvenlik başlığı masaya yatırıldı. Bakanlıklar arası iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

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İtalya’da güvenlik zirvesi: Bakan Yerlikaya ve İtalyan Mevkidaşı Roma’da bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile Roma'da bir araya geldi. Görüşmede, terör örgütleriyle mücadeleden sınır aşan organize suç örgütlerine ve göçmen kaçakçılığına kadar birçok güvenlik başlığı masaya yatırıldı.

Bakanlıklar arası iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

TÜRKİYE'NİN GÖÇ YÖNETİMİ MODELİ ANLATILDI

Görüşmede Türkiye'nin göç yönetimine dair yaklaşımını da paylaşan Bakan Yerlikaya, "Hukuk, insan hakları ve milli menfaatler temelinde; kamu düzeni, güvenliği ve sağlığından taviz vermeden, medeniyet değerlerimizden güç alarak hareket ediyoruz. Tarihsel tecrübemiz ışığında, insani ve rasyonel bir model ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

NAZİK EV SAHİPLİĞİNE TEŞEKKÜR

İtalya'da gösterilen ev sahipliği için teşekkür eden Yerlikaya, "Sayın Bakan'a nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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İtalya’da güvenlik zirvesi: Bakan Yerlikaya ve İtalyan Mevkidaşı Roma’da bir araya geldi
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