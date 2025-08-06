İtalya’da güvenlik zirvesi: Bakan Yerlikaya ve İtalyan Mevkidaşı Roma’da bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile Roma'da bir araya geldi. Görüşmede, terör örgütleriyle mücadeleden sınır aşan organize suç örgütlerine ve göçmen kaçakçılığına kadar birçok güvenlik başlığı masaya yatırıldı.

Bakanlıklar arası iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.