KADEM’den İstanbul Barosu’nun WhatsApp grubundaki skandal mesaja tepki: İdeoloji zehirlenmesinin en net göstergesi

28 Şubat'ın bir zihniyet meselesi olduğu gerçeğini gösteren bu konuşmaların İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin kurumsal görüşü değil, nerede bulunduğunu anlamayan bir kişinin hezeyanı olmasını umuyoruz.

Bu vesileyle yeniden belirtmek isteriz ki; bireysel hak ve özgürlükleri yok sayan çağdışı anlayışların miadı dolmuştur. Kadınlar haklı mücadeleleriyle elde ettikleri kazanımları koruyacak; hem inancının gereğini özgürce yerine getirecek hem de mesleklerini layığıyla icra etmeyi sürdürecekler."