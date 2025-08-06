Kuraklık riski altındaki 8 göl için acil eylem planı hazırlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, su seviyesi azalan Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe göllerinde su kalitesini korumak için çalışmalarını hızlandırdı.

EYLEM PLANI HAZIR

Türkiye, kişi başı yıllık 1308 metreküp su kullanımıyla su stresi altında bulunuyor. 2030'dan itibaren su sıkıntısının artması bekleniyor. 24 Aralık 2024'te düzenlenen Ulusal Su Kurulu toplantısında, kuraklık riski taşıyan göller için acil eylem planlarının hazırlanması kararlaştırıldı. Bakanlık, Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı yayımlayarak 112 eylem belirledi. Ayrıca, Su Verimliliği Bilgi Sistemi kuruluyor ve havza ölçeğinde kuraklık yönetimi planlanıyor.

"Kuraklık Riski Altındaki Göller Çalıştayı"nda su bütçesi, ekosistem durumu ve koruma stratejileri masaya yatırıldı. Kuraklık öncesinde çiftçilere ve kurumlara uyarı yapacak "Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi" kurulması kararlaştırıldı. Eğirdir Gölü için hazırlanan eylem planı diğer göller için de örnek olacak. AA