Mahkeme Özgür Özel’in dinlenmesine karar vermişti! Özel o karardan dönülmesini talep etti

O KARARDAN DÖNÜLMESİNİ TALEP ETTİ

Özel'in avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede Özgür Özel'in dinlenmesi yönündeki ara karardan dönülmesini talep etti. Dilekçede tüm yargı süreçlerinin Özel'in avukatı tarafından takip edildiği belirtilerek, "Şikayetimiz devam etmektedir, müvekkilin vereceği beyan da bundan ibarettir" denildi. Olayda Selçuk Tengioğlu'nun suçunu kabul ettiği ve kamera görüntüleriyle sabit olan olayın aydınlatılması için Özgür Özel'in olayı anlatmasına yargılama açısından gerek olmadığına dikkat çekildi. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olması hasebiyle programının çok yoğun olduğuna vurgu yapıldı.