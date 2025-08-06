Milletimizin istikbalini güvence altına alıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şûra ( YAŞ) toplantısı öncesinde YAŞ üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'a Aslanlı Yol'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşilk etti.

Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: "Aziz Atatürk, yakın çevremizde çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Yüksek Askeri Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız.

Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayiinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şûramızın 2025 yılı toplantısının Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Zat-ı âlinizi ve istiklalimiz uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Ruhun şad olsun."