Mülkiyet haklarımız gasp ediliyor

CHP'li Kırşehir Belediyesi tarafından Bağbaşı Mahallesi'nde başlatılan imar revizyonu çalışmaları, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Abdallar Mahallesi olarak da bilinen ve bir dönem halk ozanı Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş gibi önemli isimlerin yaşadığı bölgede yürütülen projeyle ilgili vatandaşlar, mülkiyet haklarının ellerinden alınmak istendiğini ifade etti. Mahalle sakini Erol Garip, projeye ilişkin yaptığı açıklamada birçok soru işaretlerinin bulunduğunu ama bunlarla ilgili bir cevap bile alamadıklarını söyledi.





YIKIM KAPSAMINA ALINDI

Mahalle sakini Erol Garip, "Belediyenin hazırladığı yeni imar planı kapsamında bazı alanlara altı kat imar izni verilirken, bizim oturduğumuz evler yıkım kapsamına alındı. Boş araziler dururken neden bizim evlerimiz hedef alınıyor? Belediye, bizlere sosyal alan yapılacağını söylüyor. Ancak bu sosyal alanın ne olduğu konusunda net bilgi verilmiyor. Evlerimiz alınıp yerine 70-80 metrekarelik küçük daireler öneriliyor. Bu büyüklükte daireler çok çocuklu aileler için yeterli değil" dedi. Mahallede halk müziği geleneğinin önemli isimlerinden Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ve Çekiç Ali'nin yakınlarının da yaşadığını belirten Garip, "Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk'ten, Neşet Ertaş'tan, Muharrem Ertaş'tan bahsediyor. Ancak bu değerlerin yaşadığı mahallenin kültürel dokusu yok sayılıyor. Projeler kültürel değerler göz ardı edilerek yapılıyor, böyle olmaz" dedi.