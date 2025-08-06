Orman yangınlarına karşı bilimsel rapor hazır

Türkiye'de çıkan orman yangınlarına karşı Karabük'teki akademisyenler Prof. Dr. Hüseyin Yörür, Prof. Dr. Ufuk Çoşgun, Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu, Doç. Dr. Ahmet Duyar, Dr. Öğr. Üyesi Damla Yıldız ve Mustafa Aybar tarafından "Orman Yangınlarını Önleme Politika Raporu" hazırlandı. Raporda; yapay zekâ destekli yangın gözetleme sistemlerinin yaygınlaştırılması, yangın kırımı uzmanlığı alanı kurulması, tampon bölgeler oluşturulması, emniyet yollarının artırılması ve gece görüşlü hava filosu geliştirilmesi gibi önleyici öneriler yer aldı. Gönüllü eğitimi, afet planlaması ve ekipman tasarımı da öneriler arasında bulunuyor.