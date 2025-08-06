Şam Uluslararası Havalimanı’na Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat İmzası! 4 milyar dolarlık yatırım

Enerji, altyapı, ulaşım gibi birçok alanda Türkiye ve yurt dışında küresel ölçekli yatırımları hayata geçiren Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Suriye'deki devasa yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın huzurunda, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile Türkiye'den Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat, TAV, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments şirketleri arasında 4 milyar dolar tutarında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında, Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat'ın aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından; Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin rehabilitasyonu gerçekleştirilecek ve eş zamanlı olarak yeni tesisler inşa edilecek.

Toplam 4 fazda gerçekleştirilecek kademeli kapasite artışıyla, 8 yıl içinde havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 31 milyona çıkarılacak.