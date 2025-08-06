Şehit oğlunun hatırasını yeşil vatanla yaşatıyor

Mardin'de 9 yıl önce, terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit olan Yüzbaşı Halil Özdemir'in Mersin'de yaşayan babası Necip Özdemir, oğlunun aziz hatırasını yeşil vatan sevdasıyla yaşatıyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2016'da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar sırasında şehit düşen Yüzbaşı Halil Özdemir'in, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan babası Necip Özdemir, oğlunun aziz hatırasını yeşil vatan sevdasıyla yaşatıyor. Kendisini yeşil vatana adayan Necip Özdemir, 2018'de Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı Fakılar Mahallesi'nde "Sınırlı Sorumlu Çamlıyayla Fakılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi"ni kurarak doğa için örnek bir mücadele başlattı.

Kooperatifin başkanlığını yürüten Özdemir, Orman İşletmesine ait 59 dönümlük bir alanın 6 dönümünde, bugüne kadar binlerce fidan yetiştirdi. Çalışmalarında zaman zaman 30 kişiye ulaşan gönüllülerin de eşlik ettiği şehit babası; yetiştirdiği kızılçam, karaçam, sedir, lavanta, sumak, ceviz ve badem gibi çeşitli türlerdeki fidanları, toprakla buluşturuyor. Özdemir'in girişimi, bölge halkına da yeşil vatan sevdası aşıladı. Boş zamanlarında, çevre köylerden gelen kadınlar ve gençler de üretime katkı sunarak doğaya olan borçlarını ödüyor. Yaptıklarını görev değil, vatana olan borcunun bir parçası olarak gördüğünü söyleyen Necip Özdemir, "Evladımı toprağa verdim, şimdi onun anısını yeşerten fidanlar yetiştiriyorum. Fidanların, ağaçların büyüdüğünü görünce evladımın büyüdüğünü görmüş gibi oluyorum. Bir ağaç yetiştirmek bir evlat yetiştirmek kadar önemlidir. Allah herkese nasip etsin" dedi.