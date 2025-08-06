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Giriş Tarihi: 6.8.2025 14:05

Senegal Başbakanı Sonko, Türkiye'yi ziyaret edecek! Kritik başlıklar masada

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Senegal Başbakanı Sonko, Türkiye’yi ziyaret edecek! Kritik başlıklar masada

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacağını bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 6-11 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

7 Ağustos Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını ifade eden Duran, stratejik ortaklık seviyesindeki işbirliğinin derinleşmesine yönelik atılacak adımların değerlendirileceğini kaydetti.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildiren Duran, ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğünü ifade etti.

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Senegal Başbakanı Sonko, Türkiye'yi ziyaret edecek! Kritik başlıklar masada
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