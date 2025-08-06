Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz

Türkiye'nin 41 yıllık terör belasından kurtulması için başlatılan Terörsüz Türkiye süreci için kurulan komisyon Meclis'teki Tören Salonu'nda toplandı. Kırmızıbeyaz çiçeklerle donatılan salonda karşılıklı konulan iki uzun masanın bir tarafında AK Parti, Yeni Yol, diğer tarafında ise MHP, CHP, DEM Parti ve grubu bulunmayan partilerin temsilcileri oturdu.

TOKALAŞMAYLA BAŞLADI: Toplantının başında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve komisyon üyeleri teker teker tokalaşarak selamlaştı. Önce Kurtulmuş, ardından da siyasi parti temsilcileri tek tek söz alıp süreç ve komisyona ilişkin görüşlerini dile getirdi.

ORTAK ACILARIN ORTAK UMUDA ÇEVRİLDİĞİ NOKTA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini hepimiz müşahede ediyoruz. Bu toplantı aynı zamanda aziz milletimizin geleceğine dair umutlarının yeşermesinin de başlangıcıdır. Bu salonda milletin iradesini temsilen yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz.

Süreç, herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi yapının değil, doğrudan doğruya aziz milletimizin meselesidir. Bu süreç Türk'ün de, Kürt'ün de, her kesimden yurttaşın ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Attığımız her adım, bu kadim coğrafyada barış ve kardeşliği tahkim etmeye yönelik olmalıdır. Bu çerçevede Terörsüz Türkiye aslında açıkçası terörsüz bir bölge demektir. Bilinmelidir ki şahit olduğumuz silah bırakma süreci, bir pazarlığın sonucu asla değildir. Milletimizin huzura ve birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır. Komisyonun işleyiş prensipleri, şeffaflıktır, açıklık ve çoğulculuk olmalıdır. Çünkü bu topraklar, tek renkle değil, çok sesle, çok kültürle anlamlıdır. Türk-Kürt kardeşliği, coğrafyamızın asli kodudur. Ortak acıları, ortak umuda çevirmenin, yarınları şekillendirecek bir noktadayız" dedi.



İSMİ BELLİ OLDU

Terörsüz Türkiye süreci için oluşturulan komisyonun ismi Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oldu. Toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları da oy birliği ile kabul edildi. Komisyonun çalışmaları 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Gerekirse süre uzatılabilecek. Kanun teklifi hazırlıklarında üye tam sayısının 5/3'ü aranacak. Diğer kararlarda ise karar yeter sayısı aranacak.





ÇÖZÜM ODAKLIYIZ



DEM PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT: DEM Parti olarak bu tarihsel sorumluluğun bilincindeyiz ve yapıcı, çözüm odaklı, kapsayıcı bir yaklaşımla bu çalışmaları yürüteceğimizi herkesin bilmesini isteriz.





KARDEŞLİK AHDİNİ TAZELİYORUZ



AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ABDULHAMİT GÜL: Meseleye toplumsal mühendislik değil, kardeşlik ahdimizi tazeleme girişimi olarak bakıyoruz.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FETİ YILDIZ: Bu süreç, çözüm sürecinin 2024- 2025 versiyonu değildir. O süreç tekrarlanmayacaktır. Biz bu süreci istihbarat örgütlerinin cirit attığı, her türlü entrikanın döndüğü Ortadoğu'da kimseden yardım almadan siyasi partiler olarak götürüyoruz. Anayasa'nın ilk 3 maddesi değiştirilemez ve teklif dahi edilemez.

İKİ BAKAN VE MİT BAŞKANI GELİYOR

Komisyon ikinci toplantısını 8 Ağustos Cuma günü yapacak. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılacak.