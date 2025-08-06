YAŞ kararıyla Genelkurmay Başkanı değişti

Yüksek Askeri Şûra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Külliye'de toplandı. 12.09'da başlayan toplantı 2.5 saat sürdü. Başkan Erdoğan toplantı sonrası YAŞ kararlarını imzaladı. Yüksek Askeri Şûra kararlarıyla 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. 29 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılırken, 45 general ve amiral emekliliğe sevk edildi. 478 albayın da görev süreleri 2 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri ise bir yıl uzatıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde mutluluk ve esenlikler temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.



'KAHRAMAN ORDUMUZA HAYIRLI OLSUN'

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek Askeri Şûra toplantısında aldığımız kararlar ülkemize, milletimize, kahraman ordumuza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan muhabere teğmen olarak mezun olmuş; 1982'de sınıf okulu eğitimini tamamlamıştır. 1982-1991 arasında, çeşitli muhabere birliklerinde Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Bayraktaroğlu, 1993'te Kara Harp Akademisi'nden, 1997'de Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. Kurmay subay olarak, 1993-2009 arasında muhtelif kıta ve karargâh görevlerini icra etmeyi müteakip 2009'da tuğgeneralliğe terfi etti.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2009- 2011 arasında 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'nda Mühimmat Komutanlığı görevlerini yürüttü ve 2013 yılında tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesiyle; 2013-2014 yıllarında Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 yılları arasında ise 3'üncü ordu kurmay başkanlığı görevlerinde bulundu ve 2016 yılında korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesiyle 2016-2020 arasında genelkurmay personel başkanlığı görevini icra etti. 9 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Genelkurmay 2. Başkanı görevini üstlendi; 2021 yılı yüksek askerî şûra kararlarıyla orgeneral rütbesine terfi etti. Hürriyet Bayraktaroğlu ile evli olan Orgeneral Bayraktaroğlu, iki çocuk babası.



FETÖ KUMPASINDAN ORGENERALLİĞE

YAŞ kararıyla orgeneralliğe terfi ettirilen korgeneral Bahtiyar Ersay, FETÖ kumpası olan Balyoz davası ile albay olduğu dönemde hapse atılmış, hain darbe girişimi 15 Temmuz'dan sonra tekrar göreve başlamıştı. Ersay göreve döndükten sonra, 2016'da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki 2'nci Hudut Tugayı Komutanlığı'na atandı. Bu görevdeyken PKK'yla aktif şekilde mücadele etti ve sınır bölgesindeki Kaletepe'yi PKK'dan temizleyerek buraya üs kurdurdu. Ardından ise 2018'de Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı'na atandı.