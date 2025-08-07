Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı orman yangınlarına ilişkin son 10 yılda dünyadaki orman yangınlarının 2 kat arttığını belirterek, "Bu yıl ülkemizde 4 bin 668 orman yangını çıktı. Bu yangınları, sahip olduğumuz Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuyla söndürdük. Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı" dedi. Yangına müdahale süresinin 11 dakikaya düştüğünü belirten Yumaklı önümüzdeki 1 haftanın çok riskli olduğunu belirterek, "15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz" ifadesini kullandı. Yanan ormanlarının imara açıldığı iddiasında bulunanları 11 Kasım'da birlikte fidan dikmeye davet eden Bakan Yumaklı, su kullanımına da dikkat çekerek, "Suyun yüzde 77'si tarımda kullanılıyor. Suyu nerede kullanıyorsak kullanalım tasarruflu kullanmamız gerekir" dedi.