3 Harp Okulu için tek mezuniyet töreni

Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu'ndan mezun olacak teğmenler için bu yıl Ankara'da tek tören düzenlenecek. Geçen yıl Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni, "alternatif yemin ve kılıç çatma" gösterisine sahne olmuştu.Harp okulları mezuniyet töreninin Ankara'ya alınmasında, Başkan Erdoğan'ın yurtdışı programının da etkili olduğu öğrenildi. Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül 2025 arasında Çin'de Şangay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katılacak. 30 Ağustos'ta başkentte Kara Harp Okulu mezuniyet töreni ile başlayan, 31 Ağustos'ta ise Deniz ve Hava Harp Okullarında devam eden diploma seremonisi bu kez Ankara'da tüm harp okulu mezunlarının katılımıyla ortak programda gerçekleşecek. Tören sonrası genç teğmenler, geçit resmine katılacak ve ardından komutanlarının eşliğinde alandan ayrılacak. Böylece, alternatif tören yapılması gibi fiili bir duruma da geçit verilmemiş olacak. 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, teğmenlerin bazıları kılıçlarını havaya kaldırarak slogan atmış, soruşturma sonucunda aralarında dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen meslekten ihraç edilmişti.