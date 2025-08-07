AK Parti şehit aileleriyle buluşuyor

AK Parti yarından itibaren tüm Türkiye'de 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' ile sahada olacak. Vatandaşlar ile gerçekleştirilecek buluşmalara ilişkin basın ile bir araya gelen AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar programa ve sahadaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Buluşmaların 81 ilde gerçekleştirileceğini belirten Büyükgümüş, "Genel başkan yardımcımız yahut bakanımız, orada başkanlık eden aktörümüz il merkezinde kalacak ve milletvekillerimiz, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz ilçelere giderek o gün o şehrin tamamında yaygın bir şekilde tüm mahallelerinde, tüm ilçelerinde sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma gerçekleştirecek" şeklinde konuştu.Türkiye'nin birçok gündeme sahip olduğunu kaydeden Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye sürecine dair detayların milletimizle paylaşılması, başlayan komisyon çalışmalarının nasıl ilerleyeceğine dair anlatacaklarımız, bu program serimizin önemli başlıklarından birini oluşturacak ama bununla beraber tabii bizim en önemli gündemimiz şu an değişmeyen ve her zaman ajandamızın ilk sırasında yatan husus enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması" dedi. Cuma günü sahada buluşmaların başlayacağını ifade eden Büyükgümüş, "Şehit ailelerimizin, gazilerimizin tamamı ziyaret edilecek ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir mektubunu ailelere bizzat ulaştıracaklar. Bizim burada terörsüz Türkiye diyerek başlattığımız sürecin bütün noktalarını anlatma imkânımız olacak.