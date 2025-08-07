Antalya’nın yıllarını çaldılar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, yeni açılan Kepezüstü Kavşağı ile tamamlanmak üzere olan 75. Yıl Kavşağı'ndan bir video mesaj kayda alarak 'rüşvet' suçu iddiasıyla tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i eleştirdi. Türel, "Yetim hakkı yedirmeyeceğiz deyip vatandaşın cebine göz dikenler meğerse 'Nasıl Antalya'yı soyarız' derdinin peşindeymiş" dedi. Türel sosyal medya mesajında, "Basit bir imar uygulamasını yapamayıp bu kavşakların 5 yıl gecikmesine neden olan Büyükşehir aslında Antalya'nın yıllarını çaldı. Cumhurbaşkanımızın devasa yatırımlarını gördükçe küçük dillerini yuttular. Çalmayınca, çırpmayınca bu eserler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.