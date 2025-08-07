Avukat Mehmet Yıldırım gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel'in "İBB davası borsası" kurmak iddiasıyla adını açıkladığı avukat Mehmet Yıldırım hakkında 'nüfuz ticareti' suçundan başlatılan re'sen soruşturma başlattı. Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında Antalya'da seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Yıldırım'ın işlemleri için polis ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Yıldırım isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak, 'nüfus ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."