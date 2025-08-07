Sosyal medya platformundan yayımladığı videoda Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit içeren ifadeler kullandığı için tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube hesabına erişim engeli getirildi. İçeriklerin kaldırılmasına karar verildi.

3 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sosyal medya platformundan yayımladığı videoda Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit içeren ifadeler kullandığı için tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapsi istenmişti. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, sanık Altaylı'nın henüz savunmasının alınmamış olması, kaçma şüphesinin olması ve adli kontrolün yetersiz olacağı değerlendirmesine vararak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 3 Ekim'de saat 10.00'da Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülecek.