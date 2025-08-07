Geçtiğimiz yıl korsan yemin skandalı yaşanmıştı: Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu mezuniyeti için Ankara’da tek tören

Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu'ndan mezun olacak teğmenler için bu yıl Ankara'da tek tören düzenlenecek. Geçen yıl Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni, "alternatif yemin ve kılıç çatma" gösterisine sahne olmuş ve olay 5 teğmenin TSK'dan ihraç edilmesi ile sonuçlanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI NEDENİYLE...

Harp okulları mezuniyet töreninin Ankara'ya alınmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, yurtdışı programının da etkili olduğu öğrenildi. Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihleri arasında Çin'in Tianjin kentinde Şangay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katılacak.

ORTAK PROGRAMDA GERÇEKLEŞECEK

30 Ağustos'ta başkentte Kara Harp Okulu mezuniyet töreni ile başlayan, 31 Ağustos'ta ise Deniz ve Hava Harp Okullarında devam eden diploma seremonisi bu kez Ankara'da tüm harp okulu mezunlarının katılımı ile ortak programda gerçekleşecek. Tören sonrası genç teğmenler, geçit resmine katılacak ve ardından komutanlarının eşliğinde alandan ayrılacak. Böylece, alternatif tören yapılması gibi fiili bir duruma da geçit verilmemiş olacak.

GEÇEN YIL NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, teğmenlerin bazıları kılıçlarını havaya kaldırarak, tören yönergesinden çıkarılan eski yemin metnini okumuş, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı da atarak kılıç çatmıştı.

5 TEĞMEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Bu görüntülerin sosyal medya hesaplarına yansıması üzerine konu, siyasetin gündemine de yerleşmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları ise basına yaptıkları değerlendirmede, organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtmişti. MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz. Burada mesele, emre uyulmamasıdır. Sorgulanan husus ise disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" demişti.

Soruşturma sonucunda, aralarında dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen meslekten ihraç edilmişti.