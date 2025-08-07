İZBETON’da yolsuzluk iddianameleri tamam

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ile "asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işi" soruşturmaları kapsamında, 100 şüpheli hakkında 3'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameler kabul edildi. İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen araç kiralama usulsüzlüğüyle ilgili davada aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 şüpheli 24 Kasım'da hâkim karşısına çıkacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarının "Ulaşım yollarında asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme yapılması" işlerine yönelik bölümü kapsamında hazırlanan iddianame ise İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 şüpheli 25 Kasım'da hâkim karşısına çıkacak.