Kıyamete kadar bu topraklardayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Anadolu toprakları binlerce yıl boyunca sayısız topluluğa, tarihin akışını değiştiren nice devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Arkeologlarımız çok iyi bilir. Bu toprakların her bir katmanı, bu katmanlarda gün yüzüne çıkarılan her bir eser sizi tarihin en kadim sayfalarına götürür. Burada inançlar, kültürler, diller ve renkler iç içe geçmiş, hepsi birbirine eklemlenmiş, insanlığın ortak hafızası Anadolu'da şekillenmiştir. 10 asırdır meskûn ve muhafızı olmakla gurur duyduğumuz kimliğimizle, kültürümüzle adım adım abat ettiğimiz Türk İslam medeniyetinin en nadide eserleriyle nakış nakış süslediğimiz Anadolu, insanlığın tüm serencamını yansıtan bir açık hava müzesidir. Tevarüs ettiğimiz tarih ve medeniyeti, içinde yaşadığımız coğrafyayı hakkıyla anlayamazsak gelecek rotamızı doğru çizemeyiz. Milletçe biz bin yıldır buradayız. Bu topraklarda yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Milli kültürümüzün istikametini de burada arayacağız.Türkiye dünyada arkeoloji alanında ilk sırada. Bayrak yarışını tüm imkânlarımızı devreye almak suretiyle şu anda yürütüyoruz. Emeklerimizin boşa gitmediğini görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün yıllık 800'e yaklaşan saha çalışmasıyla bu alandaki faaliyetlerimizi hem kapsam hem de içerik itibarıyla çok önemli bir seviyeye ulaştırdık. Kazı ekiplerimiz, bilim insanlarımız arkeolojide adeta destan yazıyor, insanlık tarihine eşsiz katkılar yapıyor.Milletimizi esaret altına almayı amaçlayan Sevr Antlaşması'nın 421'inci maddesi, antikalara dair halihazırda yürürlükte olan Osmanlı kanunlarının ilgası hükmünü içeriyordu. Yani tarihi ve kültürel mirasımız üzerindeki egemenliğimiz elimizden alınmak medeniyet değerlerimiz ortadan kaldırılmak isteniyordu. Sevr'i yırtıp atarken aynı zamanda milletimizin kökleriyle bağını kesmeyi amaçlayan bu dayatmaları da boşa çıkardık.Dönüşümün bir sonraki durağı Haydarpaşa ve Sirkeci. Bakanlığımız gar kültür ve sanatın iç içe olduğu güzel bir projeye imza atıyor. Projenin tamamlanmasıyla dünyanın gözbebeği İstanbul'un Anadolu yakası da önemli bir kültür ve sanat alanına sahip olacak.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sergiye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında, "Geleceğe Miras Projesi doğrultusunda yürütülen titiz çalışmalarla ortaya çıkarılan ve ülkemize yeniden kazandırılan eserlerin, ait oldukları topraklarda sergilenmesine tanıklık etmek büyük bir gurur vesilesi. Yaklaşık iki bin yıllık Marcus Aurelius heykelinin ise 65 yıl sonra ülkemize getirilmesi tarihi bir adımdır" ifadesini kullandı. ANKARAHem gönül coğrafyamızda hem de dünyanın diğer bölgelerinde kültür varlığımıza sahip çıkıp her birini ihya ederken ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye'ye iadesi için de yoğun bir mücadele içindeyiz. 2002'den bugüne tam 13 bin 291 tarihi eserin anavatana iade edilmesini sağladık. Bu eserlerin sonuncusu olan ve tam 65 yıl önce ülkemizden kaçırılan Markus Aurelius bronz heykeli şu anda ziyarete açıldı.'Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi Arkeolojinin Altın Çağı' adlı sergide Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı. Sergide, 570 eserin 485'i ilk kez sergileniyor. Eserlerin arasında ABD'den iadesi sağlanan Marcus Aurelius'un bronz heykeli, Neolitik Çağ'ın asrın keşfi Karahantepe buluntuları, Gordion T26 Tümülüsü'nün eşsiz bronz kapları, ilk kez sergileniyor.