Kurtulmuş: Terör örgütleri vekalet aparatı oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

-Türkiye savunma sanayi bakımından lider ülkelerden biri haline gelmiştir. Dünyada en önemli deniz araçlarını üreten ülkelerden bir tanesiyiz. İHA'larımız ve SİHA'larımız savaş uçaklarımızla, bütün dünyanın gıptayla takip ettiği ülkelerden bir tanesiyiz.

-Bu dönemin en önemli ruhu olan birlik ve beraberlik ruhumuzu kaybetmeden yola devam edeceğiz. İstiklal madalyası hiç şüphesiz vefanın sembolüdür, milli değerlere bağımlılığımızın sembolüdür, istiklal ruhuna tam sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu göstermektedir. Türkiye'nin hiçbir şehri kıyıda kenarda kalmış bir şehir değildir. Her bölge Türkiye'nin merkezi her şehir Türkiye'nin kalbidir.