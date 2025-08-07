Haberler Gündem Haberleri Kurtulmuş: Terör örgütleri vekalet aparatı oldu
Giriş Tarihi: 7.8.2025 12:17 Son Güncelleme: 7.8.2025 12:46

Kurtulmuş: Terör örgütleri vekalet aparatı oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Samsun'daki İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde konuştu

Kurtulmuş: Terör örgütleri vekalet aparatı oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

-Türkiye savunma sanayi bakımından lider ülkelerden biri haline gelmiştir. Dünyada en önemli deniz araçlarını üreten ülkelerden bir tanesiyiz. İHA'larımız ve SİHA'larımız savaş uçaklarımızla, bütün dünyanın gıptayla takip ettiği ülkelerden bir tanesiyiz.

-Bu dönemin en önemli ruhu olan birlik ve beraberlik ruhumuzu kaybetmeden yola devam edeceğiz. İstiklal madalyası hiç şüphesiz vefanın sembolüdür, milli değerlere bağımlılığımızın sembolüdür, istiklal ruhuna tam sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu göstermektedir. Türkiye'nin hiçbir şehri kıyıda kenarda kalmış bir şehir değildir. Her bölge Türkiye'nin merkezi her şehir Türkiye'nin kalbidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kurtulmuş: Terör örgütleri vekalet aparatı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz