Muharrem İnce telefonda ne söyledi, ne cevap aldı? Memleket Partili isim sabah.com.tr’ye konuştu! “Gidenler mahalle temsilcisi bile olamayacaklar”

BASKI VE TEHDİT BAŞKA İSİMLERE DE YÖNELTİLDİ

Kendisi dışında başka isimlerin de benzer baskılara maruz kaldığını belirten partili, "Bana ulaşan bilgilere göre, diğer arkadaşlara da benzer tehditler ve yıldırma girişimleri var. Ama unutulmamalı: Bu parti bir kişinin değil, fikre inanan binlerce insanın ortak emeğidir. Kimse bu inancı tehdit, baskı veya küfürle susturamaz." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin CHP'ye geçişinden sonra aradığını bulamadığını söyleyen Özdoğan, "Bunu en iyi kendisi bilir ama dışarıdan baktığımızda, siyasi bir boşluk arayışının kişisel hesaplarla dolduğu görülüyor. Ne yazık ki bu geçişin toplumsal bir heyecan ya da umut yarattığını söylemek mümkün değil." dedi.

İnce'ye ne mikrofon verildiğini, ne mitinglere çağrıldığını ne de Türkiye'nin en sıcak gündemlerine dair konuşmasına izin verildiğini savunan Özdoğan, "Arada seçim otobüsü üzerinden birkaç saniye el sallamasına müsaade ediliyor. Anlaşılan, kendisine orada bir alan açılmamış olmalı ki, peşinden giden bazı arkadaşlara da bir mevzi sağlayamadı. Gidenler mahalle temsilcisi bile olamayacaklar, bunu göreceğiz." dedi.