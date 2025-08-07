Newsweek KAAN’ı yazdı: F-35’e meydan okuyor

Türkiye'nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı KAAN, ABD basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. ABD'nin önde gelen dergilerinden Newsweek, KAAN'ın F-35 savaş uçaklarına rakip olduğunu yazdı. Newsweek, ABD yapımı F-35 hayalet savaş uçaklarına kıyasla Türkiye'nin KAAN savaş uçağının daha erişilebilir bir alternatif olarak konumlandığını belirtti ve güney yarımküreye yönelik silah satışlarında KAAN'ın rekabete hazırlandığını kaydetti. Türkiye ile Endonezya arasında 48 uçaklık ihracat anlaşması yapıldığını hatırlatan dergi, "Türk ürünleri, gelişmekte olan ekonomilerin ilgisini çekiyor. Temmuz ayı sonunda Türkiye, dünyanın en büyük Müslüman ülkesi Endonezya ile 48 uçaklık ilk ihracat anlaşmasını imzaladı" ifadesini kullandı.KAAN savaş uçağının geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Newsweek, gelişmeyi "Neden önemli?" başlığı altında açıkladı. Türkiye'nin küresel sahnede yer edinmeye başladığını belirten Newsweek, "Türkiye'nin ilk yerli üretim beşinci nesil hayalet savaş uçağı, savunma teknolojisinde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik önemli bir adımdı. Daha önce Batı'nın askeri teknolojisi ile donanmış olan Türkiye, uzun zamandır ABD, Rusya (Sovyetler Birliği), Çin ve Avrupalı güçlerin hâkim olduğu bir alanda kendine yer edinmeye başladı" yorumunda bulundu. Newsweek, Türk savunma sanayiinin Ukrayna'daki savaş ile dikkatleri üzerine çektiğini "Türkiye, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı Bayraktar TB-2 insansız hava aracının erken dönem başarısının ardından uluslararası alanda dikkat çekmeye başladı" ifadesiyle belirtti.Newsweek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN'ın F-35'e meydan okuduğu belirtilirken Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde savunma sanayiinde stratejik bağımsızlık hedefine doğru kararlılıkla ilerlediğinin altı çizildi.