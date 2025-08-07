Türkiye bu rezilliği de gördü! CHP’li Beykoz Belediyesi’nde birbirlerini ihbar ettiler

İhaleye fesat karıştırmaktan tutuklu CHP'li eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, belediye çalışanları tarafından ihbar edilmişti. O günden sonra CHP'li Beykoz Belediyesi'nde rezillikler bitmek bilmedi. Beykoz Belediyesi'nde sular hiç durmadı. Herkes birbirini ihbar etti. Son örnek de Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz'ın sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmasıyla yaşandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP'li Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, kendi partilisi Korkmaz hakkında 'Beykoz Belediyesi Gerçekleri' isimli sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikâyetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.Söz konusu paylaşımda, Özçelik'in Beykoz Belediyesi'nin imkânlarını kullanarak ailesinin asfalt kırım döküm işlerini çözdüğü iddia edildi. Görsellerin, CHP'li Meclis Üyesi Burak Korkmaz tarafından çekildiği belirlendi. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, bir başka CHP'li Belediye Meclis Üyesi Özgür Özçelik ve Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.