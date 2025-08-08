12 askerin şehadetinde ihmal tespit edilmedi

Temmuz'da, arama-tarama faaliyeti yapılan bir mağarada meydana gelen acı olaya ilişkin başlatılan idari tahkikatın sonuçları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2019'dan 6 Temmuz 2025'e kadar TSK tarafından 3 bin 764 mağaranın arama tarama ve imhasının gerçekleştirildiği, daha önce böyle bir olayın yaşanmadığı vurgulandı.Mağara operasyonlarının icrasına uygun olarak oluşturulan söz konusu ekibin, birlikte arama tarama eğitimi aldığı aktarılan açıklamada, 1-5 Temmuz tarihleri arasında olayın yaşandığı mağarada keşif köpeği ile faaliyet yürütüldüğü ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı da belirtildi. 6 Temmuz'da keşif köpeğinin yine mağaraya gönderildiği kaydedilerek, "Olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı, müteakiben mağaraya usulüne uygun olarak girildiği ve arama-tarama faaliyetine başlandığı anlaşılmıştır" bilgisi paylaşıldı.Zehirlenme sonrası kurtarma faaliyetlerinin ilgili kurum ve ekiplerle usulüne uygun şekilde yürütüldüğü vurgulanarak, "Önceden mağaranın girişinde ve önünde hazır bulundurulan oksijen tüpleri ve maskelerinin personelin tahliye ve tedavisinde kullanıldığı, olaydan etkilenen personele, olay yerinde bulunan 5 doktor ve sağlık ekibi ile derhal müdahale edildiği ve hastaneye sevklerinin sağlandığı tespit edilmiştir" denildi.Söz konusu faaliyetlere ilişkin son 10 yıldaki tecrübelere ayrı bir parantez açılarak, "Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol-yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla emir beklemeden mağaraya girdiği ve daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir" denildi.