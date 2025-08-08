AK Parti’den Konak Belediyesi’ne sert tepki: Kendi beceriksizliğini esnaftan çıkarıyor

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi'nin birçok hizmet kalemine yaptığı yeni tarife zamlarının iptali için açacağı dava ile ilgili Bayraklı Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak ve Cumhur İttifağı Konak ilçe meclis üyeleri katıldı. Başdaş, "Tarife normalde yılbaşından yılbaşına geçiyor ama maalesef Konak Belediyesi kendi beceriksizliklerinin bütün faturasını esnaftan çıkarmaya başladı. Konak Belediyesi neredeyse 30 yıldır CHP ve onun siyasi uzantıları tarafından yönetilmektedir. İzmir'in kalbi olan Konak 30 ilçe arasında en yüksek bütçeye sahip olmasına rağmen halkımız bu bütçenin karşılığını bir türlü görmemektedir. Son dönemde temel hizmetler bile sağlanmaz haline gelmiş, Konak halkı kaderine terk edilmiştir. Mahallelere yayılan çöp dağları, delik deşik yollar, çökmüş altyapı, yok pahasına satılan belediye taşınmazları yetmez gibi 2025 itibariyle Konak'ın bütçesi 5 milyar 780 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu yetmez gibi 580 milyon TL'de kredi çektiler. Konak Belediyesi'nde 700 milyon lira olan borç, göreve geldikten sonra yaklaşık 1,5 yıl içinde 2 milyar liraya ulaştı. Borç büyürken hizmet yok ama zamlar var. Bu kötü yönetim anlayışı yüzünden son 16 yılda 90 bin kişi Konak'tan göç etti. Bu bile Konak Belediyesi'nin nasıl kötü yönetildiğinin bir göstergesi. Konak Belediyesi'nin yapmadığı hizmetlerden dolayı insanlar göç ediyor. Şimdi de esnafa getirdiği astronomik zamlar yüzünden esnaf da Konak'tan göç etmeye başlayacak. Esnaf bu sıkıntıları görerek Konak'ı terk etmeye başladı" dedi.

1.5 YILDA KONAK'A BİR ÇİVİ BİLE ÇAKMADI

Konak Belediye Başkanı 1,5 yıldır Konak'a bir çivi çakmadı" diyen Başdaş, şöyle devam etti: "Yaptığı tek iş 40 tane müdürü, 7 tane başkan yardımcısını değiştirmek. Kendi atadığı müdürleri bir daha görevden almak ve bu yanlış yönetim yüzünden faturasını esnafa kesiyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Cumhur İttifakı olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Önümüzdeki yıla 4 ay kala yaptığı yüzde 500-600 zamları önümüzdeki seneye birleştirmiş olsak, yüzde 2 binlere varacak zamlar yapmış durumda. Sorduğumuzda buna karşılık herhangi bir cevap veremiyorlar. Konak Belediyesi iflas etmiştir, Konak Belediyesi yönetilemiyor. Kendi içlerindeki çekişmede olan Konaklı vatandaşlara, esnafa oluyor. Zaten Konak esnafı, Konak Belediyesi'nin yapamadığı hizmetler yüzünden zor durumda. Kışın yağmur yağdığında esnaf isyan ediyor, altyapı yok. Yazın kokudan insanlar mazgalların üzerine kartonları koyuyor. Bu kadar kötü yönetilmişken bir de kendi kötü yönetiminin faturasını esnafa kesmesini kabul etmiyoruz. O yüzden zamların geri alınmasını dün söyledik, oy çokluğuyla meclisten geçtiği için zamların geri alınması için mahkemeye bugün Cumhur İttifakı'mızın meclis üyeleri ve MHP ilçe başkanıyla imzalayarak mahkemeye gideceğiz" ifadelerinde bulundu.