Avukat Mehmet Yıldırım adliyeye sevk edildi: İfade işlemleri başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı avukat Mehmet Yıldırım hakkında 'nüfuz ticareti' suçundan başlatılan re'sen soruşturma başlattığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamında Antalya'da seyirhalinde iken gözaltına alınan avukat Mehmet Yıldırım adliyeye sevk edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen şüpheli Mehmet Yıldırım'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli avukat Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne adliyeye getirildi. Şüphelinin savcılık ifade işlemleri başladı. Öte yandan, Mehmet Yıldırım ile birlikte yanındaki araç şoförünün de gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.