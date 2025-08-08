Haberler Gündem Haberleri Avukat Mehmet Yıldırım adliyeye sevk edildi: İfade işlemleri başladı
Giriş Tarihi: 8.8.2025 17:01

Avukat Mehmet Yıldırım adliyeye sevk edildi: İfade işlemleri başladı

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'nüfuz ticareti' yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Avukat Mehmet Yıldırım dün akşam Antalya'da şoförü ile birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yıldırım'ın savcılık ifade işlemleri başladı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Avukat Mehmet Yıldırım adliyeye sevk edildi: İfade işlemleri başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı avukat Mehmet Yıldırım hakkında 'nüfuz ticareti' suçundan başlatılan re'sen soruşturma başlattığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamında Antalya'da seyirhalinde iken gözaltına alınan avukat Mehmet Yıldırım adliyeye sevk edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen şüpheli Mehmet Yıldırım'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli avukat Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne adliyeye getirildi. Şüphelinin savcılık ifade işlemleri başladı. Öte yandan, Mehmet Yıldırım ile birlikte yanındaki araç şoförünün de gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avukat Mehmet Yıldırım adliyeye sevk edildi: İfade işlemleri başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz