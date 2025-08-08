Haberler Gündem Haberleri Azerbaycan-Ermenistan barışına Türkiye’den ilk yorum: “Memnuniyet duyuyoruz”
Giriş Tarihi: 9.8.2025 00:03 Son Güncelleme: 9.8.2025 00:10

Azerbaycan-Ermenistan barışına Türkiye’den ilk yorum: “Memnuniyet duyuyoruz”

Azerbaycan ve Ermenistan’ın Amerika’daki Barış Zirvesi’nde imzaladığı anlaşma sonrası Türkiye’den ilk yorum Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada, “Kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir.” denildi.

Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ve Ermenistan'ın Amerika'da imzaladığı barış anlaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Bakanlık açıklamasında, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün (8 Ağustos) Vaşington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir. ABD Yönetimi'nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz. Güney Kafkasya'nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan'ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz." İfadelerine yer verildi.

