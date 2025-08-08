Bakan Kurum: "Yıl sonuna kadar Adıyaman’daki tüm konutlar teslim olacak"

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa çalışmalarını yerinde görmek için Adıyaman'a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut tarafından yürütülen Kent Meydanı ve Cami Çevresi Projesi kapsamında yapımı tamamlanan iş yerlerini ziyaret etti. 2 iş yerinin açılışını gerçekleştirip, esnafla sohbet eden Bakan Kurum, "Adıyaman'da inşası devam eden yaklaşık 7 bin bağımsız bölümü de önümüzdeki ay içerisinde tamamlayacağız. Yani Eylül ayı sonuna geldiğimizde Adıyaman'da inşaat faaliyetlerinin hemen hemen tamamı bitmiş olacak. Hak sahipleriyle ilgili konutlarımız, işyerlerimiz tamamlanmış olacak. En ağır hasar görmüş illerden olan Adıyaman'ı inşa çalışmalarını ilk bitirdiğimiz illerden biri olarak sizlere kazandırmış olacağız" dedi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KİRACILAR İÇİN SOSYAL KONUT

Bakan Kurum, yıl sonunda hayata geçirilecek sosyal konut projesinde deprem bölgesindeki kiracılara öncelik tanınacağını açıkladı: Biz Adıyaman'da da kiracılarımız için, ev sahibi olmayan kardeşlerimiz için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah yıl sonu müjdemizi vereceğiz ve bilhassa depremden hasar görmüş, yakınını kaybetmiş, engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere buradaki kardeşlerimiz için de yine sosyal konut çalışmasını yürütüyor olacağız.

"KENT MEYDANI VE ÇARŞI PROJELERİMİZİN İLK ETABINI HIZLICA TAMAMLADIK"

Açılışın ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, depremin ilk günlerinde verilen sözleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade etti: Adıyaman meydanı eskisinden daha güzel olacak, iş yerleriyle, dükkanlarıyla, yeşil alanlarıyla, sosyal alanlarıyla bir buluşma merkezi olacak dedik. O sözü tutarak Kent Meydanı ve Cami Çevresi Projemizin ilk etabını hızlıca tamamladık. Kalan etabını da inşallah yıl sonu tamamlamış olacağız. İnanıyorum ki Adıyaman'ımızda ticaret artık buradan sorulacak. Tarih, kültür ve sanat hepsi burada kucaklaşacak. İddia ediyorum, bu meydan sıradan bir meydan olmayacak ve bu meydan bir Adıyaman markası, bir Türkiye markası olacak.

"İNDERE, TÜRK ŞEHİRCİLİK TARİHİNDE ÖRNEK UYDU KENT OLACAK"

Adıyaman'ın diğer örnek projesi olan İndere'ye dikkat çeken Bakan Kurum, "16 bin konutluk devasa şantiyede konutlarımızı artık bitirip teslim aşamasına geldik ve etaplar halinde vatandaşımıza teslim ediyoruz. Buralara yaptığımız konutlarımız ailelerimize yuva oluyor. İş yerlerimiz yine esnafımıza helal kazancını kazandıracak yerler olarak milletimizin hizmetine sunuyoruz. Projemiz hem Adıyaman tarihinde hem de Türk şehircilik tarihinde altın harflerle ismini anacağımız bir örnek uydu kent olacak" dedi.

"ARTIK TAMAMLAMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Deprem bölgesinin tamamını ayağa kaldıracakları sözünü hatırlatan Bakan Kurum, "Asrın felaketinde yitirdiğimiz şehitlerimizin aziz emanetleri olarak gördüğümüz afetzede kardeşlerimize verdiğimiz her bir söze hep birlikte sadık kalmaya çalışıyoruz. Deprem bölgesindeki 11 ili ayağa kaldıracağız dedik ve o güne emin olun çok az kaldı. Yuvasına kavuşmayan, iş yerini açmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak dedik. Artık tamamlamak için gün sayıyoruz. Azmimizden, kararlılığımızdan ödün vermeden 7 gün 24 saat ekiplerimiz çalışıyor ve bugün başlamayan hiçbir projemiz yok. Teslim edeceğimiz tüm konutlarımızın inşası da gece gündüz devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, Adıyaman'da bugüne kadar toplam 36 bin yeni konut ve iş yerini teslim ettiklerini; yılsonunda bu sayının 43 bine ulaşacağını kaydetti. 300 bininci konutun da eylül ayı içerisinde Malatya'da teslim edileceğini belirten Bakan Kurum, "Tek bir arzumuz var. 11 ilimiz yaraları tamamen sarsın istiyoruz. Her şehrimiz burada yeniden küllerinden doğsun istiyoruz ve birer Anka Kuşu gibi geleceğe kanat çırpsın istiyoruz" dedi.

"BU BÜYÜK TECRÜBEYİ TÜRKİYE'NİN HER YERİNE TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Kurum, devlet ve milletin dayanışmasıyla deprem bölgesinin yeniden ayağa kalktığını belirterek; "Farklı eleştiriler yapılabilir, farklı yorumlar olabilir ama tablo nettir; deprem bölgesinin her bir karışında her bir metrekaresinde devlet çalışmıştır, millet kazanmıştır. Başarısız olmamızı bekleyen kim varsa hep birlikte kaybetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle bir bütün nasıl olunur, tüm dünyaya göstermiştir. Bunu hazmedemeyen, bu mutluluğa ortak olamayan arkadaşlara diyoruz ki; Türkiye'nin, milletimizin bu gücünü ya kabulleneceksiniz, ya kabulleneceksiniz. Bu manada hiç kimsenin yürüdüğümüz bu güzel yolu gölgelemesine, arkadaşlarımızın motivasyonunu düşürmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz ilk günden itibaren depremzede kardeşimizin elini sımsıkı tuttuk. Bundan sonra da tutmaya devam edeceğiz. En son konut, en son iş yeri teslim edilene kadar da biz buradan ayrılmayacağız. Özet olarak milletimiz kimin taş üstüne taş koyduğunu, kimin sadece ve sadece laf ürettiğini çok iyi bilmektedir. Bu yüzden bundan sonra söylenecek her söz israftır. Milletimiz rahat olsun; rotamız dost doğrudur. Bu rotayı çizen kaptanımız da en tecrübeli kaptandır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tüm gücümüzle çalışacağız ve şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Bu büyük tecrübeyi Türkiye'nin her yerine taşıyacağız" dedi.