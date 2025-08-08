Başkan Erdoğan Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Saygıdeğer Hanımefendiler beyefendiler sizi muhabbetle hürmetle selamlıyorum. Genel Kurul'un ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Merhum Özal'ı rahmetle yadediyorum. İnsan eseriyle yaşar rahmetli Özal da eserleriyle milletimizin kalbinde yaşamaya devam ediyor. DEİK ailesine başarılarla dolu nice 40 yıllar diliyorum. Genel Kurul münasebetiyle tüm DEİK üyelerine bir kez daha yolunuz açık olsun diyorum. Dünyanın neresinde iş yaparsa yapsın sanayicilerimize, ihracatçılırımıza arkalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını hissettirdik.

"PISIRIK DAVRANMIYORUZ"

Kolay olan değil zor olanı seçtik. Elimizi taşın altına koyduk. Türkiye'nin ekonomi ticari üretimine güç kattık. Pısırık davranmıyoruz. Vicdanı, adaleti, insan hayatı ve onurunu merkeze alan dış politikamızdan taviz vermeden ülkemizi gerilimlerin dışında tutmak için akıllı bir siyaset izliyoruz.

DIŞ TİCARETTE REKOR KIRDIK

Dış ticarette rekorlara imza attık. 2025 yılı Temmuz ayında 25 milyar dolar ile yeni bir ihracat rekoru kırdık. Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aşmış 2025'in ilk çeyreği itibarıyla 1 trilyon 375 milyar dolara ulaşmıştır. Bu Türkiye ekonomisinin farklı bir lige yükseldiğinin göstergesidir.