Başkan Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” mektubu Ardahan’da şehit annesine ulaştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği "Terörsüz Türkiye" temalı mektup, Ardahan'ın Hoçvan Nebioğlu köyünde yaşayan şehit annesi Zeytun Kılıç'a teslim edildi.

Mektubu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Van'ın Gürpınar ilçesinde 2010 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Burhan Kılıç'ın ailesine yaptığı ziyaret sırasında takdim etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Ercan, mektubun şehit annesine torunu İrem Mavzer tarafından okunduğunu belirtti.

Ercan, burada yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Biz istiyoruz ki artık hiçbir annenin yüreği yanmasın, hiçbir eve ateş düşmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan 'Terörsüz Türkiye' süreci hamdolsun ilerliyor. Dualarınız ve destekleriniz bizim için çok kıymetli. Allah sizden razı olsun."

Şehitleri rahmetle andığını ifade eden Ercan, "Şehitlerimiz bu vatan için canlarını feda ettiler. Biz de onların emaneti olan ailelerini ziyaret ederek hem dualarını hem hayır temennilerini alıyoruz. Allah, bizleri cennetinde buluştursun." dedi. Ziyarette duygusal anlar yaşayan şehit annesi Zeytun Kılıç, "Benim kaderim böyle. Allah'a kurban olayım." diyerek memnuniyetini dile getirdi. Tuğba Işık Ercan, ziyaretin sonunda şehit annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Zeytun Kılıç, hediyeleri öperek teslim aldı.