Fatih Altaylı’nın kanalına erişim engeli

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi. Sosyal medya platformundan yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Altaylı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapsi istenen Altaylı'nın 3 Ekim'de hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Süreç devam ederken Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının sponsoru ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, avukat Gökçe Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği ve komaya soktuğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı yeni karar doğrultusunda Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı erişime kapatıldı. Kararda, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi amacıyla kanala erişim engeli getirildiği kaydedildi.