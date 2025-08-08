Fidan’dan Suriye’ye kritik ziyaret

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik kritik temaslarına dün bir yenisi daha eklendi. Dün öğle saatlerinde Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ardından Suriye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Fidan'ın, Suriye'deki YPG terör örgütünün varlığı ve İsrail'in Suriye'ye yönelik tehditkâr eylemleri gibi birçok kritik başlıkta istişareler yürüttüğü aktarıldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerde ve işbirliklerinde gelinen son durumun da ele alındığı ve sonraki süreçte atılması hedeflenen adımlara ilişkin görüşmeler yapıldığı bildirildi.Dikkat çeken buluşmada Suriye'nin toprak bütünlüğü ve muhafazasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığına da vurgu yapıldı. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ve terör örgütleriyle mücadeleye dönük işbirliği de değerlendirilen konular arasındaydı.Suriye devrimi sonrası Bakan Fidan'ın ülkeye ilk ziyareti 22 Aralık'ta gerçekleşmişti. Bu ziyaretin ardından Fidan, bu kez Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte 13 Mart'ta Suriye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirmişti. Devrim sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de bugüne kadar farklı vesilelerle Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.