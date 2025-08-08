İletişim Başkanı Duran: "İsrail'in Gazze'yi işgal kararını şiddetle kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Duran, "İnsan hakları ihlalleri ve insani krizlerin daha da derinleşmesine yol açacak olan, İsrail'in Gazze'yi işgal kararını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.İsrail'in plan ve saldırılarının yalnızca Filistin halkını değil, tüm insanlığı, barışı ve istikrarı hedef aldığını vurgulayan Duran, "İsrail'in işgalini kalıcılaştırması, uluslararası hukuk normlarına ve insani değerlere aykırıdır" dedi.Sivillere yönelik saldırıların yoğunlaşmasına da dikkat çeken Duran, "Saldırılarda sivillere yönelik ağır bombardımanların artırılması, altyapının yok edilmesi ve temel insani ihtiyaçların engellenmesi göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in Gazze'de yaptığı açık bir soykırımdır" değerlendirmesinde bulundu.Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"İşgalin, zulmün ve masumların hayatına kast etmenin hiçbir mazereti olamaz. İnsanlık vicdanı susturulamaz. Uluslararası toplumun, bu tür tek taraflı adımlara kararlılıkla karşı çıkması ve adil bir çözüm için etkin çabalar göstermesi elzemdir."Duran, açıklamasını, "Dünyaya çağrımızdır: Sessiz kalmayın, insanlık için, adalet için ses verin! Dünyanın vicdanı, İsrail'i durduracak ve yenecek güçtedir" çağrısıyla tamamladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin sözlerini de hatırlatan Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizerek vurguladığı üzere; 'Herkes susabilir. Tepkisiz kalabilir. Ama biz susmayız, susamayız ve emin olun susmayacağız'" ifadelerini paylaştı.