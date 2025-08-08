İşte AK Parti’nin son oy oranı! Abdullah Özdemir açıkladı: Toplum bizden hizmet bekliyor

Türkiye Basın Federasyonunun Zeytinburnu'nda düzenlediği etkinlikte medya temsilcileriyle buluşan Özdemir, güçlü bir teşkilat altyapısı oluşturmak için mahalle teşkilatlarından başladıklarını ve bu sürecin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

İlçe başkanlarının haftada iki kez pazar yeri ve esnaf ziyareti gerçekleştirerek geri dönüşleri il yönetimine aktardığını belirten Özdemir, bir haftada 1600 yeni üyeyi partiye kazandırdıklarını, hedeflerinin 2 milyon üye olduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ertan Yıldız, Adem Soytekin gibi Ekrem İmamoğlu'nun en yakın çalışma arkadaşlarının etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğunu hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu: