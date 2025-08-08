KADEM’den tepki: İdeoloji zehirlenmesi

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin Whatsapp grubunda "Tesettürlü, başörtülü hâkim, savcı ve avukat olmaz, olmamalı" ifadelerinin kullanılmasına Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) sert bir açıklamayla tepki gösterdi.KADEM, "Kadınların başörtülü olarak mesleğini icra etmesinin engellenmesine yönelik ifadeler, görevi hak savunuculuğu olması gereken kişilerin içinde bulunduğu ideoloji zehirlenmesinin en net göstergesi. 28 Şubat'ın bir zihniyet meselesi olduğu gerçeğini gösteren bu konuşmaların İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin kurumsal görüşü değil, nerede bulunduğunu anlamayan bir kişinin hezeyanı olmasını umuyoruz" dedi.KADEM, açıklamanın devamında "Bireysel hak ve özgürlükleri yok sayan çağdışı anlayışların miadı dolmuştur. Kadınlar haklı mücadeleleriyle elde ettikleri kazanımları koruyacak; hem inancının gereğini özgürce yerine getirecek hem de mesleklerini layığıyla icra etmeyi sürdürecekler" ifadelerini kullandı.