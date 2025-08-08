Masum yavruların hesabı sorulacak

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşmelerin ardından iki devlet arası anlaşmalar imzalandı. Anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı:Afrika kıtasında kilit role sahip dost ve kardeş ülke Senegal ile ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Bugünkü istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliği imkanlarını sayın başbakanla ele aldık. İmzalanan belgelerle iş birliğimizin ahdi zeminini sağlamlaştırdık. Ticari ilişkileri 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Senegal'de 100'e yakın şirketimiz faaliyet gösteriyor Şirketlerimizin Senegal'deki ticaretindeki değeri 3 milyar dolara yaklaştı.Senegal'in bu yıl inşallah iki rakamlı büyüme rakamlarını yakalamasını temenni ediyorum. İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Senegal iş formunda hayırlı sonuçlar alınacağından da eminim. Bugün ayrıca güvenlik, savunma sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak çalışmalarıdeğerlendirdik. Afrikalı kardeşlerimizin Türk savunma ürünlerine artan ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. FETÖ ile mücadeledeki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Senegal, içinde bulunduğumuz asrın parlayan yıldızıdır.Bugün görüşmelerimizde Gazze'de yaşananları da ele aldık. Senegal'in İsrail mezalimine karşı Senegal'in duruşunu hep takdir ile karşıladık. Senegal'in Gazze ile dayanışması örnek teşkil ediyor. Senegal, Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir. İki Müslüman ülke olarak uluslararası platformlarda sesimiz daha gür çıkıyor. Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır.Türkiye'de ağırlanmaktan memnuniyet duyduğunu ve ikili ilişkilerin gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Her zaman siz bizim abimiz oldunuz" ifadelerini kullandı.Bu arada, Başkan Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu kabulünden önce Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.Türkiyeve Senegal arasında;Askeri Mali İş Birliği Anlaşması,28 Ocak 2020 Tarihli Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü,Film, Görsel-İşitsel ve Multimedya Ortak Yapımı ve İş Birliği Anlaşması,Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2025-2028 Yılları İçin Uygulama Protokolü imzalandı.