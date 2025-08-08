Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi!

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda.

Komisyon üyeleri ikinci kez bir araya geldi. İlk toplantıda çalışma usul ve esasları oy birliği ile kabul edilen komisyona Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ediyor.

Komisyonun açılışında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bu komisyonumuz hakikaten tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün fesih kararı ile birlikte bir daha silahların, kavganın, çatışmanın konuşulmadığı, barış, esenlik ve kardeşliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Komisyonda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ilk bilgilendirmeler yapılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın toplantıya davet edildi.

Milli Savunma Bakanı Güler, komisyon öncesi Meclis çatısı altında gerçekleştirilen programda konuştu. Terörsüz Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerlendiğini söyledi.

Toplantıda komisyona katılmayan İyi Parti'den boşalan 3 üyelik için de siyasi partilerden isim isteneceği öğrenildi. Böylece 48 olan üye sayısı 51'e tamamlanış olacak.