MHP, Terörsüz Türkiye için sahaya iniyor

MHP, terörsüz Türkiye hedefini halka daha iyi anlatmak amacıyla yarın sahaya iniyor. Buluşmalar, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde düzenlenecek. İlk toplantı yarın Erzurum'da başlayacak. Buluşmalarda divan üyeleri, MYK, MDK üyeleri, milletvekilleri, il, ilçe teşkilatları görev alacak. Görüşmelere ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek birlikleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar davet edilecek. Toplantılarda, terörsüz Türkiye gündemine, Türkiye'nin güncel meselelerine dair kapsamlı fikir alışverişinde bulunulacak. Görüşmelerde belirlenen 18 amaç dile getirilecek. Terörsüz Türkiye hedefinin, siyasetler üstü bir mesele olduğu izah edilecek. MHP'nin, terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin, gündelik siyasi kaygıların ötesinde yer aldığının altı çizilecek. Üniter devletten geriye dönüşün imkânsız olduğu, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceği vurgulanacak.Bu arada, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci toplantısını bugün yapacak. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.