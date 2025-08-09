Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Amaçları kaos ortamı oluşturmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yalan haberler veya çarpıtmalarla devletin idari ve adli makamları ile kurumlarını sistematik olarak yıpratma gayreti içinde olanların bulunduğunu belirtti.Yılmaz, sahte e-imza iddiaları ile ilgili yaptıkları değerlendirmede enformasyon çağının aynı zamanda dezenformasyon çağı olduğuna işaret etti. Yılmaz, "Özellikle sınır aşan ve kaynağı şeffaf olmayan dijital medyada, yalan haberler veya çarpıtmalarla devletimizin idari ve adli makamlarını, kurumlarımızı sistematik olarak yıpratma gayreti içinde olanlar var. Amaçları suçla mücadele değil, kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır. Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar da bu tür manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istenmektedir" dedi. Yılmaz, suçluları yargı önüne çıkaran kurumları desteklemek yerine, bu kurumları zaaf içindeymiş gibi göstererek demokratik siyaseti ve hukuku yıpratmaya, vatandaşta devlete karşı güvensizlik duygusu oluşturmaya çalışanların olduğunu kaydetti.Eleştirel yorumların ötesine geçen bu manipülatif girişimlere karşı, iktidarı ve muhalefetiyle demokratik siyaset kurumunu ve hukuk devletini savunan herkesin uyanık olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Suçları önleme ve suçluları adalete teslim etme iradesi, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla devam edecektir" ifadesini kullandı.