Eskişehir’de çevre katliamı

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin atık suları vidanjörle toprak araziye boşalttığı ortaya çıktı. Kesilen cezanın tutarı 668 bin lirayı aştı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, havada, karada ve denizde kesintisiz denetimlerine devam ediyor. Yapılan son denetimlerde, Eskişehir'de büyük bir skandal tespit edildi. Sivrihisar İlçesi Kaymaz Mahallesi'nde çekilen görüntüler ve ihbarlar üzerine harekete geçen bakanlık ekipleri, söz konusu bölgede inceleme başlattı.Yapılan incelemelerde, toprak araziye atık suları vidanjörle boşaltan kurumun Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) olduğu belirlendi. Atık suyu yasalara aykırı şekilde ve hiçbir önlem almadan deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan ESKİ'ye Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 677 lira ceza kesildi. Bakanlığın Eskişehir İl Müdürlüğü de konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "Kamera kayıtları ve yapılan denetimler sonucu plakası tespit edilen vidanjörün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) ait olduğu belirlendi" bilgisini paylaştı.