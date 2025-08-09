Komisyon tarihi bir adım ilk düğme doğru iliklendi

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:Komisyon tarihi bir adım. Büyük fırsatın değerlendirilebilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün kendisini feshetmesiyle birlikte silahların, kavganın, çatışmanın konuşulmadığı, barışın, kardeşliğin, esenliğin konuşulduğu ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. Komisyonun ilk toplantısında gösterilen tavır dolayısıyla teşekkür ediyorum. Her arkadaşımız fikirlerini açık şekilde, son derece nezih üslupla dile getirdi. İlk kararlarımızı da bütün partilerin ve komisyona katılan bütün milletvekillerin ortak oylarıyla birlikte ittifakla almamız komisyonun başarısı bakımından önemli. İlk düğme doğru iliklendi.Tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için adımlarımızı çok dikkatli atmak mecburiyetindeyiz, görüşlerimizi çok açık ifade etmek durumundayız. Nihayetinde milleti temsil eden, şu salonda bulunanlar Türkiye'nin yüzde 98'ini oy olarak temsil eden grup. Milletin kanaatlerini, beklentilerini karşılayabilecek hassasiyetle süreci yürütmek mecburiyetindeyiz.İttifakla toplantının tam kapalılık ilkesiyle gerçekleştirilmesine karar verildi. Konuşmalar tam tutanak altına alınacak ama asla yayınlanmayacak. Komisyon üyeleri dahil hiç kimseye 10 yıl süreyle tutanaklar verilmeyecek. Toplantıda konuşulan hiçbir konu dışarıda mevzubahis edilmeyecek.Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü. TBMM'den yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında detaylı sunum yapmış, Komisyon üyelerinden kendilerine gelen soruları yanıtlamıştır" denildi. Komisyon üçüncü toplantısını, 12 Ağustos'ta gerçekleştirecek.