İBB soruşturmasında tutuklanmıştı! Murat Kapki’den yeni ifade: Ongun ve Köksal kiraladığım tekneyle Yunanistan’a gitti

Konuya ilişkin ek bir ifade veren Murat Kapki, ifademi somutlaştırmak adına bu bilgileri belirtmek istiyorum dedi ve şunları kaydetti: "Önceki ifademde bahsetmiş olduğum Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve beraberindekilerin tekne kiralayarak Yunanistan'a gittikleri hakkında bilgiler vermiştim. Bu ifademi somutlaştırmak adına benim aracılığımla kiralanan teknenin bilgilerini şu an belirtmek istiyorum.

Bu gezi 14/06/2024 tarihinde Marmaris Limanı'ndan Ubi Bene isimli yelkenli tekne ile gerçekleşmiştir. Bu teknenin transitlog kayıtları Marmaris Liman Başkanlığı'ndan istenildiğinde zaten bu tekne ile kimlerin seyahat ettiği net bir şekilde ortaya çıkacak olup benim ifademi somutlaştıracaktır. Bu teknede Halide Didem Kurt, Zeynep Ayten Gözdem Ongun, Uğur Ongun, Reyhan Lal Ongun, Nihat Koray Ongun, Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Ayşegül Köksal ve Ali Köksal'ın birlikte seyahat ettikleri ilgili kayıtlar istenildiğinde ortaya çıkacaktır."