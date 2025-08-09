Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü: Kalıcı barış ve istikrar vurgusu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü: Kalıcı barış ve istikrar vurgusu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdoğan, kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının ardından Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

"İLERLEME MEMNUNİYET VERİCİ"

Başkan Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

"TÜRKİYE GEREKLİ DESTEĞİ VERECEK"

Erdoğan, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti.

BARIŞ İÇİN ORTAK DEKLARASYON

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ABD Başkanı Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

