SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü: Kalıcı barış ve istikrar vurgusu

"İLERLEME MEMNUNİYET VERİCİ"

Başkan Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.